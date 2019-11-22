В субботу в Эстонии будет сухо, но холодно

В ближайшие дни Эстония останется на западной периферии обширного антициклона с центром над Россией. Погода будет стабильной, без осадков и с умеренным юго-восточным ветром.
Температурный фон уже везде со знаком минус, лишь на островах могут быть еще слабо плюсовые температуры. Более низкие температуры воздуха будут наблюдаться в восточных уездах республики, на западе температурный фон на 3-4 градуса повыше.
В субботу, 23 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах утром порывы до 13 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -5, на островах до +2°С.