На смену теплой погоде в Эстонию придут морозы

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, порывами до 14 м/с, на западе страны на островах 6-11, порывами до 15 м/с, после полуночи ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на западе страны от -2 до 2 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Днем облачность уплотнится, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.