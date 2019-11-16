Шторм повалил в Южной Эстонии почти 100 000 кубометров леса

«Специфика этого шторма в том, что он валил не все подряд, но по отдельности и в очень многих районах. Нужно забрать пострадавшую от шторма древесину и извлечь из нее выгоду, но, поскольку она разбросана по отдельным участкам, это займет очень много времени, много ресурсов», - сказал исполнительный директор Вырумааского лесного кооператива Эрки Сок.