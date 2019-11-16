Шторм повалил в Южной Эстонии почти 100 000 кубометров леса

По оценке RMK, шторм повалил в государственном лесу на юге страны почти 100 000 кубометров леса, передала «Актуальная камера».
«Специфика этого шторма в том, что он валил не все подряд, но по отдельности и в очень многих районах. Нужно забрать пострадавшую от шторма древесину и извлечь из нее выгоду, но, поскольку она разбросана по отдельным участкам, это займет очень много времени, много ресурсов», - сказал исполнительный директор Вырумааского лесного кооператива Эрки Сок.
На вырумааских лесопилках ERR сообщили, что ущерб от шторма не так велик, чтобы им предлагали очень большие объемы древесины и шторм никак не сказался на закупочной цене древесины. В то же время, не исключено, что многие лесовладельцы пока не в курсе произошедшего в их лесах.