Погода подарит жителям Эстонии еще один теплый день

Но вечером Прибалтика окажется уже на северо-восточной периферии нового циклона, и порции тепла будут вновь поступать с юга.

В пятницу, 15 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны более облачно и возможен небольшой дождь. Ветер перейдет к восточному, северо-восточному 3-9, вечером на островах усилится порывами до 14 м/с.