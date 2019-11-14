Чт, 14.11.2019
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  • Погода подарит жителям Эстонии еще один теплый день

Погода подарит жителям Эстонии еще один теплый день

Краски осени.

ФОТО: Elmo Riig

Прибывшая с южным потоком в Прибалтику небольшая область высокого давления разгонит на время облака, успокоит ветер и добавит прохладу.

Но вечером Прибалтика окажется уже на северо-восточной периферии нового циклона, и порции тепла будут вновь поступать с юга.

В пятницу, 15 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны более облачно и возможен небольшой дождь. Ветер перейдет к восточному, северо-восточному 3-9, вечером на островах усилится порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит 3-7°С.

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