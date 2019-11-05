К концу недели в Эстонии резко потеплеет

По данным метеослужбы Эстонии, хотя в четверг местами температура воздуха будет минусовой, к концу недели вновь потеплеет и в воскресенье термометр покажет до 10 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, на юге страны местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер восточный и северо- восточный, 5-10, на северном побережье порывами 15 м/сек, около полуночи до 18 м/сек. Днем будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек, на северном побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. Ветер восточный и юго- восточный, 2-7 м/сек. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье местами до 3 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер юго-восточный и южный, 2-8 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточый и южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.
В воскресенье временами дожди, к вечеру осадков станет меньше. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 2-7, днем 6-10 градусов тепла.