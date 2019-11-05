К концу недели в Эстонии резко потеплеет

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, на юге страны местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер восточный и северо- восточный, 5-10, на северном побережье порывами 15 м/сек, около полуночи до 18 м/сек. Днем будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек, на северном побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.