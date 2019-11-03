На Эстонию обрушатся штормовой ветер и снегопад

Над Скандинавии и Финляндией усиливается холодный антициклон. В то же время над югом Балтики активизируется циклон. Эстония будет на границе этих двух атмосферных образований, где усилится северо-восточный ветер, много дождей, а к вечеру, начиная с севера, осадки перейдут в мокрый снег и снег. На дорогах условия станут намного сложней.
В понедельник, 4 ноября, облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег. Вечером на северо-востоке и в центральной части Эстонии осадки перейдут в снег, возрастет опасность гололеда. Ветер северо-восточный, восточный в континентальной части 6-11, порывы до 14, на побережье 12-15, во второй половине дня порывы до 22 м/с. Температура воздуха 2..7, вечером на северо-востоке и в центральной будет около 0°С.
Напомним, что непогода бушует и в другой части Европы. Так, например, во Франции шторм "Амели" обесточил около 140 000 домов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков (подробнее читайте здесь).