На Россию идет аномальное тепло из субтропиков. Через Эстонию оно перешагнет?

Как сообщают в Гидрометцентре РФ, осторожное потепление в европейской части России начнется со 2 ноября и наберет обороты к 4 ноября - Москве сулят +10, а во вторник столбик термометра подтянется еще на два-три градуса, передает Fontanka .

В Эстонии также ожидается небольшое потепление. Край низкого давления будет простираться от Западной или Центральной Европы до Эстонии, а с юга будет поступать более теплый воздух. Но уже 5 ноября циклон над Балтийским морем может углубиться и принести сильный дождь и мокрый снег.