Сб, 2.11.2019
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  • На Россию идет аномальное тепло из субтропиков. Через Эстонию оно перешагнет?

На Россию идет аномальное тепло из субтропиков. Через Эстонию оно перешагнет?

Теплая осень.

ФОТО: Vladimir Sergeev/RIA Novosti/Scanpix

Субтропическое тепло и двузначные цифры на термометрах обещают москвичам на следующей неделе. В Эстонии тоже ожидается потепление, но не настолько сильное. 

Как сообщают в Гидрометцентре РФ, осторожное потепление в европейской части России начнется со 2 ноября и наберет обороты к 4 ноября - Москве сулят +10, а во вторник столбик термометра подтянется еще на два-три градуса, передает Fontanka.

Ласковое начало ноября обеспечит субтропическое тепло с Балканского полуострова. 

В Эстонии также ожидается небольшое потепление. Край низкого давления будет простираться от Западной или Центральной Европы до Эстонии, а с юга будет поступать более теплый воздух. Но уже 5 ноября циклон над Балтийским морем может углубиться и принести сильный дождь и мокрый снег.

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