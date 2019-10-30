Мороз крепчает: в четверг температура опустится до -7°С

По данным метеослужбы Эстонии, предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до -7°C.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность: местами будет идти снег, мокрый снег, на островах и побережье - еще и дождь. Юго-западный и западный ветер усилится до 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.
Ночью температура воздуха составит -2..-7, на островах и западном побережье -1..+3°C, к утру она повысится и останется в промежутке от -2 до +2. На островах и западном побережье температура воздуха увеличится до 5°C.
Если несколько дней подряд мы наслаждались солнечной погодой, то в четверг днем облачность уплотнится, кое-где пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. После полудня направление ветра станет северо-западным. Температура воздуха составит 3..8°C.