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Зима дает о себе знать: в Тарту выпал первый снег
Фото и видео!

Первый снег этой осени сегодня выпал в Тарту. Уже утром у шиномонтажных мастерских выстроились длинные очереди, которые к настоящему моменту рассосались. Снег идет время от времени, пишет Postimees.

По данным метеослужбы Эстонии, сегодня ожидается переменная облачность. Местами будет идти дождь, мокрый снег и снег.

Ветер северный и северо-западный 6-11, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от одного до пяти градусов тепла, вечером ожидаются минусовые значения.

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