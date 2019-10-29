Зима дает о себе знать: в Тарту выпал первый снег
Первый снег этой осени сегодня выпал в Тарту. Уже утром у шиномонтажных мастерских выстроились длинные очереди, которые к настоящему моменту рассосались. Снег идет время от времени, пишет Postimees.
По данным метеослужбы Эстонии, сегодня ожидается переменная облачность. Местами будет идти дождь, мокрый снег и снег.
Ветер северный и северо-западный 6-11, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от одного до пяти градусов тепла, вечером ожидаются минусовые значения.