В Эстонии свыше 30 000 домохозяйств все еще остаются без света

Свыше 32 000 домохозяйств по состоянию на 7 часов утра понедельника остаются без электричества из-за сильного шторма, обрушившегося на Эстонию накануне.
Больше всего домов, в которых по-прежнему нет света, находятся в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уездах, сообщает Rus.ERR.
Специалисты предприятия Elektrilevi занимаются устранением неполадок.
Накануне обесточенным оказался и весь город Выру, где для разрешения сложившейся ситуации и смягчения ее последствий на экстренное заседание собралась городская кризисная комиссия. Электроснабжение в городе удалось восстановить ближе к полуночи, электричество в больницу подавалось за счет резервных генераторов.