Пн, 28.10.2019
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  • В Эстонии свыше 30 000 домохозяйств все еще остаются без света

В Эстонии свыше 30 000 домохозяйств все еще остаются без света

Шторм в городе Выру.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Свыше 32 000 домохозяйств по состоянию на 7 часов утра понедельника остаются без электричества из-за сильного шторма, обрушившегося на Эстонию накануне.

Больше всего домов, в которых по-прежнему нет света, находятся в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уездах, сообщает Rus.ERR.

Специалисты предприятия Elektrilevi занимаются устранением неполадок.

Накануне обесточенным оказался и весь город Выру, где для разрешения сложившейся ситуации и смягчения ее последствий на экстренное заседание собралась городская кризисная комиссия. Электроснабжение в городе удалось восстановить ближе к полуночи, электричество в больницу подавалось за счет резервных генераторов.

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