В Эстонии свыше 30 000 домохозяйств все еще остаются без света

Больше всего домов, в которых по-прежнему нет света, находятся в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уездах, сообщает Rus.ERR .

Накануне обесточенным оказался и весь город Выру, где для разрешения сложившейся ситуации и смягчения ее последствий на экстренное заседание собралась городская кризисная комиссия. Электроснабжение в городе удалось восстановить ближе к полуночи, электричество в больницу подавалось за счет резервных генераторов.