Фото: штормовой ветер поднял в воздух строительные материалы

В 15 часов скорость ветра достигала 22 метров в секунду и, по словам очевидца, большое количество плит летело по улице Май, пишет Pärnu Postimees.

Улетевшие легкие плиты собрали строители.

Служба погоды Эстонии сообщила, что на Сааремаа и в Пярнумаа сохраняется юго-западный и южный ветра, порывами до 18-25 м/с, а на побережье — до 30 м/с. В ближайшие три часа в Южной Эстонии ветер усилится, порывами до 18-25 м/с.

В семи уездах объявлен второй уровень штормового предупреждения: на Сааремаа, в Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Выльвамаа и Вырумаа.