В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

До полудня ветер усилится в районе Рижского залива, после полудня в южной части материка порывы юго-западного и западного ветров будут достигать 15-20 м/с, сообщает Postimees. Вечером северо-западный ветер.

Также сегодня обещают дождливую погоду, на севере страны пройдет мокрый снег.

Уже из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение. В субботу оператор в связи с сильным ветром отменил рейс Kihnu Virve с Кихну в 16.15 и рейс с Муналайда в 17.45. В воскресенье может быть нарушено обслуживание рейсов с Кихну в 16.15 ис Муналайда в 17.45.

В воскресенье также может быть нарушено обслуживание рейсов Kihnu Virve с Муналайда в 10.15 и с Манилайда в 11 часов.

Ночью сильный ветер обесточил сотни потребителей

В ночь на воскресенье сильный ветер обесточил сотни потребителей, но к утру большая часть аварий была ликвидирована, сообщает BNS.

Около двух часов ночи из-за аварий было обесточено более 400 потребителей, около семи часов утра их было менее 400, а к 8.43 было обесточено всего 138 потребителей.