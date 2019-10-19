В начале следующей недели синоптики обещают дожди

В ночь на понедельник облачно и дождливо, после полуночи начиная с северо-запада облачность рассеется. Местами туман. Ветер южных направлений, 3-8,на северном побережье 13 м/сек, к утру сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременные дожди, во второй половине дня без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек, после полудня переменных направлений. Температура воздуха 8-12 градусов тепла, во второй половине дня понизится.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-7 м/сек, к утру сменит направление на южное и юго-западное, 5-10 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, местами при прояснении во внутренних районах понизится до нуля. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14, вечером порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.