Аномальное тепло: в Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

"К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам. Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года, - 17,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра России, в 16:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 18,3 градуса по шкале Цельсия. Точное значение нового рекорда будет известно позже, пишет Newsru.

Аномальное тепло связано с тем, что атлантические циклоны, один за другим перемещающиеся по северу Европейской России, поставляют в центр и на юг страны очень теплый воздух. Такая синоптическая ситуация сохранится и в ближайшие дни, кроме того, за счет приближающегося с юга Европы антициклона погода станет более солнечной, а потепление продолжится, отмечают в Гидрометцентре.