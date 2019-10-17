Аномальное тепло: в Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

Новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября установлен в Москве, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.
"К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам. Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года, - 17,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.
По данным Гидрометцентра России, в 16:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 18,3 градуса по шкале Цельсия. Точное значение нового рекорда будет известно позже, пишет Newsru.
Аномальное тепло связано с тем, что атлантические циклоны, один за другим перемещающиеся по северу Европейской России, поставляют в центр и на юг страны очень теплый воздух. Такая синоптическая ситуация сохранится и в ближайшие дни, кроме того, за счет приближающегося с юга Европы антициклона погода станет более солнечной, а потепление продолжится, отмечают в Гидрометцентре.
Температурный фон станет выше климатической нормы на 6-8°C, в воскресенье и понедельник местами превысит ее на 8-10°C. Значения максимальной температуры воздуха приблизятся к рекордным. Для Москвы (станция ВДНХ) они соответствуют +17...+18°C, причем рекорды максимальной температуры 18 и 19 октября принадлежат 2018 году.