В Эстонию возвращается тепло

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, временами дожди, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье в начале ночи порывами до 13 м/сек. Днем облачность усилится, дожди распространятся с юга на север. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 12, днем 8-13 градусов тепла.