Синоптики огорчили прогнозом на завтра

В воскресенье днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дожди, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем 9..13°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный,западный и 5-11 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Временами кратковременный дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 7..9°C.