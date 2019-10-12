«День превратился в ночь»: эстонец показал, что творится на улицах из-за супертайфуна

Рано утром его разбудил телефон — пришло сообщение об экстренной тревоге: «Было написано „Emergecy Alert!“. Весь другой текст на японском, но мне не надо было его читать, я уже знал, о чем речь. Я уже и раньше получал подобные сообщения о тайфуне. Речь идет о сообщении об эвакуации, в нем дается инструкция, как добраться до ближайшего эвакуационного центре, которым в большинстве случаев является какая-то школа. Одна из подобных школ находится от моего дома в почти полукилометре», - рассказывает находящийся в Японии Райт Пийр.

Эту же информацию власти доносят до местных жителей с помощью закрепленных на столбах громкоговорителей. Уровень предупреждения самый высокий, что означает опасность для жизни.

Если в случае тайфуна «Факсай» японцы сильно не волновались, сегодня, по словам эстонца, он среди даже привыкших к природным катастрофам людей понял, что грядет что-то действительно серьезное.

«Они не паникуют, но их тревога отражается в мелких вещах, например, пустых полках магазинов. Тайфун «Хагибис» нечто такое, чего Центральная Япония не видела уже много десятков лет. Общественный транспорт стоит, обычно переполненные машина и людьми улицы пусты», - рассказывает Пийр.

Уже известно о по крайней мере двух погибших. «Подтверждена точно одна смерть, человек умер еще утром, когда торнадо перевернуло его автомобиль. В префектуре Канадзава двух строителей смыло в реку, одного из них удалось спасти, а другой пропал бесследно. В префектуре Гунма в результате дождя и землетрясения в горах произошел оползень, пропали три человека», - говорит Пийр.

Поскольку тайфун еще в полной мере не дошел до его места проживания, он вышел на улицу и сделал несколько снимков и видео. «У меня было чувство, будто меня каждую секунду поливают водой из ведра. Что будет вечером, увидим», - подытожил он.