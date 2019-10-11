Новый циклон несет в Эстонию ненастье

В воскресенье небольшой гребень повышенного давления над Прибалтикой даст передышку между дождями. Совсем сухо не будет, но небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами, и есть надежда увидеть солнышко. Погода останется теплой и дневные максимумы около 10°C.

В субботу, 12 октября, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дожди, утром осадки еще кое-где могут быть сильными, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер перейдет к западному 7-12, порывы 15, на побережье и юге Эстонии до 18 м/с.