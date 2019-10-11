Пт, 11.10.2019
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Новый циклон несет в Эстонию ненастье

Дождливая погода.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В субботу новый циклон принесет в Эстонию ненастье - будет дождливо и ветрено, лишь во второй половине дня наметятся признаки улучшения погоды.

В воскресенье небольшой гребень повышенного давления над Прибалтикой даст передышку между дождями. Совсем сухо не будет, но небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами, и есть надежда увидеть солнышко. Погода останется теплой и дневные максимумы около 10°C.

В субботу, 12 октября, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дожди, утром осадки еще кое-где могут быть сильными, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер перейдет к западному 7-12, порывы 15, на побережье и юге Эстонии до 18 м/с.

Температура воздуха составит 9-12°С.

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