Вс, 6.10.2019
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В Латвии выпал снег, побит октябрьский рекорд холода
Фото и видео

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash/Anthony Ievlev

Утром в воскресенье температура воздуха в Мадоне, Латвия, опустилась до -5,4 градуса, побив рекорд холода для 6 октября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Зосены столбики термометров показывали утром -5,1 градуса.

Ниже нуля температура воздуха опустилась на большей части территории страны. Теплее всего ночь была на Колке, где температура воздуха составляла +5,+6 градусов.

Самая низкая температура воздуха в Латвии в этот день была зарегистрирована в 1951 году - минус 8 градусов.

В прошлом году 6 октября было до +18 градусов тепла, а в 2000 году температура воздуха в этот день составила +23 градуса.

В воскресенье ночью и утром местами в Курземе, Земгале, в Юрмале и окрестностях города тучи с Рижского залива принесли дождь, град и снег.

Пляж в Майори утром был в снегу.

По словам очевидцев, в субботу, 5 октября, после обеда небольшой снег прошел также в Алуксне и других регионах на севере Видземе.

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