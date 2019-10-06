В Латвии выпал снег, побит октябрьский рекорд холода
Утром в воскресенье температура воздуха в Мадоне, Латвия, опустилась до -5,4 градуса, побив рекорд холода для 6 октября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Зосены столбики термометров показывали утром -5,1 градуса.
Ниже нуля температура воздуха опустилась на большей части территории страны. Теплее всего ночь была на Колке, где температура воздуха составляла +5,+6 градусов.
Самая низкая температура воздуха в Латвии в этот день была зарегистрирована в 1951 году - минус 8 градусов.
В прошлом году 6 октября было до +18 градусов тепла, а в 2000 году температура воздуха в этот день составила +23 градуса.
В воскресенье ночью и утром местами в Курземе, Земгале, в Юрмале и окрестностях города тучи с Рижского залива принесли дождь, град и снег.
Pirmais sniegs Tukumā / First snow in Tukums, Latvia 06.10.19 @LVGMC_Meteo @meteozinas @meteolapa @StormchaserUKEU pic.twitter.com/f6wNqFwe48— Normunds Lamberts (@Norrmis) October 6, 2019
Varbūt kāds sniega specs pateiks, kurā gadā šis sniegs uzsniga 05.10. ???? pic.twitter.com/qrizbEAMmz— Improvizātors (@improvizators) October 5, 2019
Пляж в Майори утром был в снегу.
Majoru pludmale šorīt bija balta (pievienots attēls; tiešraides video redzams https://t.co/aNdZGzd2v2) pic.twitter.com/MgsvU3Kih0— Jānis Trallis (@meteozinas) October 6, 2019
По словам очевидцев, в субботу, 5 октября, после обеда небольшой снег прошел также в Алуксне и других регионах на севере Видземе.