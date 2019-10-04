Суббота принесет в Эстонию дожди и мокрый снег

Предстоящие выходные не принесут глобальных изменений в погоде. Над Скандинавией упрочил свои позиции антициклон и по его периферии к нам продолжает поступать холодный воздух.
В то же время, циклон с окрестностей Ладожского озера смещается в сторону Белого моря, в результате чего у нас пройдут ливневые осадки в виде дождя и мокрого снега с перерывами на отдельные прояснения. На дорогах надо быть предельно внимательными, так как ночные температуры воздуха близки к 0°С и на дорогах будет местами скользко.
В субботу, 5 октября, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северным районам пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня зона с осадками сместится в сторону Чудского озера. Ветер северной четверти 3-9, на побережье порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 3-8°С.