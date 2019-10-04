Суббота принесет в Эстонию дожди и мокрый снег

В то же время, циклон с окрестностей Ладожского озера смещается в сторону Белого моря, в результате чего у нас пройдут ливневые осадки в виде дождя и мокрого снега с перерывами на отдельные прояснения. На дорогах надо быть предельно внимательными, так как ночные температуры воздуха близки к 0°С и на дорогах будет местами скользко.