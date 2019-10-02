Завтра Эстонию зальет, а ветер вновь усилится

В утрение часы более пасмурно и больше осадков будет в восточных районах Эстонии, в западных районах ливни будут редкими и сквозь облака нет-нет, да и появится солнце. Однако во второй половине дня новая зона дождевых облаков придет с Финского залива и с открытого моря, из-за чего погода станет дождливой и на севере, и на западе Эстонии. На некоторое время затихший ветер вновь усилится и более порывистым он будет на северном побережье.