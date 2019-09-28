На завтра синоптики обещают дожди и грозу

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, в начале ночи на побережье южный, юго-восточный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7..12°С.