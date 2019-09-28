На завтра синоптики обещают дожди и грозу

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, в начале ночи на побережье южный, юго-восточный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7..12°С.
В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Утром дождь преимущественно на западе Эстонии, позже зона осадков расширится, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 11..15°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Временами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 8..10°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Временами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха днем 11..12°C.