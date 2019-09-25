Синоптики: жители Эстонии смогут насладиться теплой погодой

Над Балтийским морем усиливается антициклон и, благодаря ему, большую часть дня погода сохранится тихая и без осадков. Однако воздух довольно влажный, что способствует образованию облаков.
В северной Эстонии, где облачность будет плотнее, местами не исключены слабые осадки. Когда же выглянет солнце, можно насладиться умеренно теплой и приятной осенней погодой.
В четверг, 26 сентября, небольшая и переменная облачность. На севере Эстонии в отдельных местах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 10...13°C.