Ср, 25.09.2019
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  • Синоптики: жители Эстонии смогут насладиться теплой погодой

Синоптики: жители Эстонии смогут насладиться теплой погодой

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Над Балтийским морем усиливается антициклон и, благодаря ему, большую часть дня погода сохранится тихая и без осадков. Однако воздух довольно влажный, что способствует образованию облаков.

В северной Эстонии, где облачность будет плотнее, местами не исключены слабые осадки. Когда же выглянет солнце, можно насладиться умеренно теплой и приятной осенней погодой.

В четверг, 26 сентября, небольшая и переменная облачность. На севере Эстонии в отдельных местах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 10...13°C.

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