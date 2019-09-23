В ближайшие дни синоптики обещают заморозки

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на побережье до 10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 10 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.