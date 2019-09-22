Синоптики обратились к водителям с предупреждением

Дорожный метеоцентр предупреждает о том, что завтра утром на дорогах будет скользко, передает Postimees.
Hoiatus❗ Nagu satelliidipildilt näha on meie kohal taevas selge. Seega on oodata külma ööd, mistõttu on homme varahommikul oodata Eestis teedele kohati miinuskraade ning paiguti tekib ka härmatist ja musta jääd! #libetee #mustjää #igailmaga pic.twitter.com/rNjNxHKasx— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) 22 сентября 2019 г.
"Как видно на сделанной со спутника фотографии, над нами ясное небо. Таким образом, ожидается холодная ночь, поэтому завтра утром мы можем ожидать, что в Эстонии на дорогах будет местами минусовая температура, а также изморозь и лед," - сообщил центр в Twitter.
Центр призывает к особенной осторожности на мостах и в тех местах, где нет геотермальной энергии. Вероятность черного льда выше в области, отмеченной красным кругом, но следует проявлять осторожность и в других местах.