Синоптики обратились к водителям с предупреждением

"Как видно на сделанной со спутника фотографии, над нами ясное небо. Таким образом, ожидается холодная ночь, поэтому завтра утром мы можем ожидать, что в Эстонии на дорогах будет местами минусовая температура, а также изморозь и лед," - сообщил центр в Twitter.