Вс, 22.09.2019
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Синоптики обратились к водителям с предупреждением

Черный лед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

Дорожный метеоцентр предупреждает о том, что завтра утром на дорогах будет скользко, передает Postimees.

"Как видно на сделанной со спутника фотографии, над нами ясное небо. Таким образом, ожидается холодная ночь, поэтому завтра утром мы можем ожидать, что в Эстонии на дорогах будет местами минусовая температура, а также изморозь и лед," - сообщил центр в Twitter.

Центр призывает к особенной осторожности на мостах и в тех местах, где нет геотермальной энергии. Вероятность черного льда выше в области, отмеченной красным кругом, но следует проявлять осторожность и в других местах.

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