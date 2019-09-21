Видео: в небе над Балтийским морем замечен неизвестный светящийся объект

В пятницу, 20 сентября, вечером, незадолго до заката, над Балтийским морем недалеко от мыса Сикрагс был заснят излучающий свет объект, который двигался по направлению с юга на север. Однако неизвестно, что это могло быть.
Сгусток света напоминает луч от прожектора, однако Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) не фиксировали никаких событий, которые могли бы вызвать это явление, пишет Rus.TVNET.
Скорее всего очень мало людей стали свидетелями этого феномена, поскольку видеозапись была сделана с корабля. Поскольку объект перемещается медленно, версия о болиде также является сомнительной.