Уже завтра: в Эстонию возвращается дряпня

Его западная периферия охватывает прибалтийские республики, что будет способствовать развитию дождевой облачности. Умеренной силы ветер северной четверти переманивает все ближе к нам обосновавшийся по северу холод и уже в пятницу, местами вместе с дождем, пройдет и мокрый снег (дряпня).