Вт, 17.09.2019
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Уже завтра: в Эстонию возвращается дряпня

Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Сформировавшийся над территорией Латвии частный циклон движется на восток в сторону России.

Его западная периферия охватывает прибалтийские республики, что будет способствовать развитию дождевой облачности. Умеренной силы ветер северной четверти переманивает все ближе к нам обосновавшийся по северу холод и уже в пятницу, местами вместе с дождем, пройдет и мокрый снег (дряпня).

В среду (18.09) переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10...14°C.

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