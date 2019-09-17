Уже завтра: в Эстонию возвращается дряпня

Сформировавшийся над территорией Латвии частный циклон движется на восток в сторону России.
Его западная периферия охватывает прибалтийские республики, что будет способствовать развитию дождевой облачности. Умеренной силы ветер северной четверти переманивает все ближе к нам обосновавшийся по северу холод и уже в пятницу, местами вместе с дождем, пройдет и мокрый снег (дряпня).
В среду (18.09) переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10...14°C.