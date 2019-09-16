Пн, 16.09.2019
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Зима близко! В Латвии уже слепили первого снеговика

Снеговик. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Несмотря на то, что на дворе сейчас осень, в Резекне, Латвия, на минувших выходных погода больше напоминала зимний сезон. В субботу, 14 сентября, в Резекне выпал очень толстый слой града, из которого жители сделали снеговика. Фотографии снеговика были опубликованы на странице Mūsu Rēzekne в соцсети Facebook. 

Публикацией поделились более 600 человек. 

На странице DTP_Latvia также было размещено видео с погодными условиями в Резекне, где град больше был похож на первый снег. 

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. При его прохождении над Балтийским морем образуются большие тучи с дождем и градом, возможны грозы.

Помимо града, не исключены осадки в виде крупинок снега или даже хлопьев мокрого снега. 

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