Погода не радует: воскресенье будет дождливым и ветреным

После полуночи начиная с островов облачность уплотнится, и к утру островов достигнет зона интенсивных осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на островах и западном побережье юго-западный, 8-12, порывами 17 м/сек. Температура воздуха ночью 3-7, на островах и западном побережье 7-12 градусов тепла, на востоке страны на почве возможно понижение до нуля.

Днем дожди распространятся по всей территории страны. Вечером начиная с островов облачность поредеет, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и южный, 8-13, порывами 17, на побережье 10-15 м/сек, порывами 22, на островах до 25 м/сек, вечером на островах сменит направление на западное. Температура воздуха днем 11-14, на западе Эстонии во второй половине дня до 16 градусов тепла.