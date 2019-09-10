Синоптики рассказали, когда в Эстонии резко похолодает

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-11, порывами 14, на побережье 18 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, на западе страны кратковременные дожди, к вечеру дожди возможны и на востоке. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье 18 м/сек. Температура воздуха ночью 15-19, на востоке страны до 22 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром зона осадков расширится. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-10, порывами 15, вечером сменит направление на северо-западное и ослабеет. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.