В Канаде ураган "Дориан" оставил без света свыше сотни тысяч домов

Несмотря на то, что после того как "Дориан" достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма, скорость порывов ветра местами составляла 90 миль в час (около 145 километров в час), а вызванные им волны достигали отметки в 65 футов (почти 20 метров), передает Deutsche Welle.

На Багамских островах разгул стихии привел к гибели 43 человек. В пострадавшие провинции были переброшены порядка 700 военнослужащих. Они задействованы в спасательных операциях и устранении последствий стихийного бедствия.

В воскресенье, 1 сентября, ураган "Дориан", который на тот момент усилился до максимальной пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.