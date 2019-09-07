Лето еще не кончилось: ближайшие дни обещают до +25 градусов

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни продолжится теплый сентябрь с температурой воздуха до +25 градусов.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет дождь, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковремнные дожди. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.
В ночь на вторник будет малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.
В ночь на среду синоптики прогнозируют малооблачную погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с, на островах и побережье 15-18 м/с. Температура воздуха 16-21 градус тепла.