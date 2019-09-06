Дыхание осени все заметнее: суббота в Эстонии будет прохладной и дождливой

Завтра мы остаемся на границе между усиливающимся над Россией антициклоном и расположенным над югом Скандинавии циклоном.
Дождевые облака в основном будут развиваться на западе и в центральной части Эстонии, но и в восточных уездах, несмотря на влияние антициклона, не исключены отдельные ливни. Температура воздуха останется в пределах 17-18 градусов.
В субботу, 7 сентября, в Эстонии ожидается переменная облачность. По западным районам пройдут во многих местах кратковременные дожди, в центральной части страны лишь местами. По востоку вероятность осадков небольшая. Ветер южной четверти 2-9, во второй половине дня на западном побережье островов порывами 13 м/с.
Температура воздуха составит 15-19°С.