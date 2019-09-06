Пт, 6.09.2019
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  • Дыхание осени все заметнее: суббота в Эстонии будет прохладной и дождливой

Дыхание осени все заметнее: суббота в Эстонии будет прохладной и дождливой

Дождливая погода.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Завтра мы остаемся на границе между усиливающимся над Россией антициклоном и расположенным над югом Скандинавии циклоном.

Дождевые облака в основном будут развиваться на западе и в центральной части Эстонии, но и в восточных уездах, несмотря на влияние антициклона, не исключены отдельные ливни. Температура воздуха останется в пределах 17-18 градусов.

В субботу, 7 сентября, в Эстонии ожидается переменная облачность. По западным районам пройдут во многих местах кратковременные дожди, в центральной части страны лишь местами. По востоку вероятность осадков небольшая. Ветер южной четверти 2-9, во второй половине дня на западном побережье островов порывами 13 м/с.

Температура воздуха составит 15-19°С.

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