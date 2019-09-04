Число жертв урагана "Дориан" на Багамах растет

К вечеру 3 сентября ураган несколько ослаб и двинулся в направлении юго-восточного побережья США. Согласно прогнозам, 4 сентября днем по местному времени "Дориан" пройдет вблизи штата Флорида, откуда направится к Джорджии и Южной Каролине. Во Флориде уже предупреждены об эвакуации более миллиона человек.

По прогнозам Национального ураганного центра (NHC), порывы ветра "Дориана" останутся сильными еще в течение ближайших нескольких дней. Ураган и вызванные им затопления разрушил тысячи домов. В частности, пострадала большая часть населенного пункта Марш-Харбор, где проживают 6000 человек. В общей сложности на оказавшихся на пути "Дориана" территориях проживали около 76 тысяч человек.