Число жертв урагана "Дориан" на Багамах растет

В результате разрушений, причиненных ураганом "Дориан", на Багамских островах погибли не менее семи человек. Власти опасаются, что фактическое число жертв окажется больше, заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис на пресс-конференции вечером 3 сентября. Он назвал ураган "одним из величайших национальных кризисов в истории страны", передает Deutsche Welle.
К вечеру 3 сентября ураган несколько ослаб и двинулся в направлении юго-восточного побережья США. Согласно прогнозам, 4 сентября днем по местному времени "Дориан" пройдет вблизи штата Флорида, откуда направится к Джорджии и Южной Каролине. Во Флориде уже предупреждены об эвакуации более миллиона человек.
По прогнозам Национального ураганного центра (NHC), порывы ветра "Дориана" останутся сильными еще в течение ближайших нескольких дней. Ураган и вызванные им затопления разрушил тысячи домов. В частности, пострадала большая часть населенного пункта Марш-Харбор, где проживают 6000 человек. В общей сложности на оказавшихся на пути "Дориана" территориях проживали около 76 тысяч человек.
Ураган обрушился на Багамы 1 сентября. Порывы ветра почти достигали скорости 300 км/ч, в связи с чем "Дориану" была присвоена самая высокая - пятая - степень опасности. Затем скорость снизилась до 175 км/ч (вторая ступень).