На этой неделе синоптики обещают дожди и грозы

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, утром на островах усилится вероятность осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем начиная с запада облачность начнет уплотняться, до полудня ме стами кратковременные дожди, во второй половине дня начиная с островов осадки усилятся, вероятны грозы. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на побережье порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами 14, на побережье 17 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.