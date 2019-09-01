Грозы и дожди: в Эстонии резко изменится погода

Прибалтийский антициклон отступил на юго-восток и ему на смену с запада устремилась ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом. Кратковременные дожди с островов распространятся к вечеру до центральных уездов Эстонии, сопровождаясь грозами. Теплая воздушная масса, где дневные температурные максимумы около 25°С, тоже покинет Эстонию и в последующие дни станет заметно прохладней.