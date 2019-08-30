Антициклон усиливается: выходные в Эстонии будут жаркими

В предстоящие выходные погодой начнет управлять усиливающийся над Прибалтикой антициклон.
Облачности будет немного и осадков не ожидается. Ветер развернется от западного направления к южному, но останется слабым. Воздушная масса над нами довольно теплая, поэтому днем показания термометра местами достигнут 25-градусной отметки.
В субботу, 31 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 1-7 м/с, вечером на островах развернется к южному.
Температура воздуха составит 19-24°С.