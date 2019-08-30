Пт, 30.08.2019
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  • Антициклон усиливается: выходные в Эстонии будут жаркими

Антициклон усиливается: выходные в Эстонии будут жаркими

Солнце.

ФОТО: HEGE-LEE PAISTE / Sakala

В предстоящие выходные погодой начнет управлять усиливающийся над Прибалтикой антициклон.

Облачности будет немного и осадков не ожидается. Ветер развернется от западного направления к южному, но останется слабым. Воздушная масса над нами довольно теплая, поэтому днем показания термометра местами достигнут 25-градусной отметки.

В субботу, 31 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 1-7 м/с, вечером на островах развернется к южному.

Температура воздуха составит 19-24°С.

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