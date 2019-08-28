Ср, 28.08.2019
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О погоде в четверг: тепло, но с ливнями

Ливень. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Reuters Staff/REUTERS

Обширный антициклон над западом России обеспечит завтра утром в центральной и восточной Эстонии сухую погоду. На запад Эстонии начнет влиять приближающаяся со Скандинавии ложбина низкого давления, из-за которой станет облачно, и во второй половине дня пойдет дождь. Вместе с дождем также возможна гроза.

Умеренный, на островах порывистый ветер будет дуть с юго-востока и воздушная масса над Эстонией останется по-летнему теплой.

В четверг, 29 сентября, утром в Эстонии ожидается преимущественно солнечная погода, вечером на западе Эстонии облачность уплотнится и местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 3-8, на островах порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 21-27°С.

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