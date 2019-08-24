В сентябре придет жара? В Эстонии обещают затяжную и теплую осень

«Сейчас начнется сухой период и продлится три недели, но может и подольше задержаться. В следующие несколько недель ничего страшного не будет, ожидается почти летняя погода», - говорит Хейн.

Он обещает, что осень будет затяжной и теплой. Черемуха цвела в этом году очень долго, более трех недель и природный наблюдатель напоминает, что по народным приметам это означает затяжную и теплую осень. Иногда черемуха цветет всего несколько дней.

Во-вторых, птицы сейчас продолжают вить новые гнезда, некоторые в третий раз, особенно ласточки, у которых много птенцов. «Я интернетом не пользуюсь, у меня нет компьютера, использую знаки природы, смотрю на небо и луну. Всех своих секретов не раскрою, но в любом случае я не слежу ни за одним прогнозом погоды», - говорит владелец хутора Куусекяэра.