Суббота в Эстонии начнется с ливней

Дождливый циклон удаляется через Финляндию на восток и за ним, над Балтийским морем, усиливается область высокого давления, которая к воскресенью достигнет Эстонии.
Завтра в первой половине дня в отдельных местах еще возможны отдельные ливни, но уже после полудня облаков на небе станет меньше и существенных осадков не ожидается. Ветер успокоится, и температура воздуха поднимется выше 20°C.
В субботу, 24 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-11, на северном побережье порывами до 14 м/с, к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит 18-23°С.