В Эстонию придут дожди с грозами

В четверг на погоду в Эстонии будет оказывать влияние с одной стороны усиливающийся над Польшей антициклон, с другой - южная периферия области низкого давления. Она расположилась на севере Скандинавии и медленно движется на восток.
Такое соотношение сил будет способствовать усилению западного и юго-западного ветра на северном побережье. Из-за влияния циклона не обойдется без дождя, не исключена и гроза.
В четверг, 22 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и юго-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит 17-22°С.