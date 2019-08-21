Ср, 21.08.2019
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В Эстонию придут дожди с грозами

В ближайшие дни в Эстонии ожидается снижение температуры воздуха, пройдут дожди, возможны грозы.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В четверг на погоду в Эстонии будет оказывать влияние с одной стороны усиливающийся над Польшей антициклон, с другой - южная периферия области низкого давления. Она расположилась на севере Скандинавии и медленно движется на восток.

Такое соотношение сил будет способствовать усилению западного и юго-западного ветра на северном побережье. Из-за влияния циклона не обойдется без дождя, не исключена и гроза.

В четверг, 22 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и юго-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит 17-22°С.

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