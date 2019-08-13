Вот такое лето: на Эстонию надвигается новая порция дождей

Северную Европу покрывает область низкого давления и по ее периферии с юго-западным потоком поступают в Прибалтику новые и новые порции влаги.
Условия для развития дождевых облаков крайне благоприятны и осадки будут наблюдаться во многих местах. Довольно сильный юго-западный, западный ветер добавит ощущения прохлады, несмотря на то, что температуры воздуха будут около 20°С.
В среду, 14 августа, днем переменная облачность. Кратковременные дожди во многих местах, возможна гроза. Во второй половине дня на островах вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..21°С.