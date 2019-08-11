Синоптики дали удручающий прогноз на ближайшие дни

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, после полуночи начиная с запада дожди прекратятся. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек, около полуночи порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность, кратковременные дожди на западе страны. Ветер юго-западный и южный, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.