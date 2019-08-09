На завтра синоптики обещают тепло и солнце. Но есть и плохая новость

Днем возможен дождь. Вечером с Балтийского моря вместе с плотными дождевыми облаками приблизится ложбина низкого давления, которая к воскресению распространится на всю Эстонию.

В субботу (10.08) днем небольшая и переменная облачность. После обеда на материке в отдельных местах возможен кратковременный дождь, вечером островов достигнет зона осадков. Ветер переменных направлений 1-6, после обеда усилится южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23°С.