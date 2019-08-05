На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Влияние холодной и сухой воздушной массы закончится, так как погоду начнут определять атлантические циклоны.
Уже в течении сегодняшнего дня из окрестностей Британских островов через Балтийское море и Эстонию распространится восточная периферия области низкого давления. И это увеличит вероятность дождей и гроз. В некоторых местах ливни будут довольно интенсивными.
Во вторник (6.08) переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременный дождь, местами с грозой и осадки могут быть сильными. Ветер западных направлений, вечером южных 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.