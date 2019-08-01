Придется подождать: синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется жара

Скорее всего средняя температура воздуха в августа составит +15,4..+17,5 градусов. Погода будет преимущественно засушливая, в целом осадков будет немного, местами число осадков приблизится к норме (норма осадков - 68..103 мм). Распределение ливневых дождей будет неравномерным.

В первую половину месяца погода будет прохладной и засушливой. В некоторые ночи температура воздуха на материке упадет до +5 градусов. Чуть позже можно ожидать дождей и повышения температуры: ночью - более десяти градусов, а днем - более 20. Во второй половине месяца или даже в конце в Эстонию может на несколько дней прийти волна тепла, тогда максимальная температура воздуха днем будет превышать 25 градусов.