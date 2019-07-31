Обширная область низкого давления над Россией посылает нам дождевые облака, которые быстро рассеиваются из-за господствующей в Северной Европе области высокого давления. Из-за такого воздействия двух атмосферных систем существенных осадков в Эстонии не ожидается. Слабый ветер и солнце дадут возможность температуре воздуха достичь 20-градусной отметки.