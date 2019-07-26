Жителей Эстонии ждет знойная суббота

Пик жары в Эстонии придется на самый конец недели. И в субботу, и в воскресенье днем во многих местах столбики термометра облюбуют 30-градусную отметку. Довольно слабые ветры и яркое солнце добавят ощущение зноя.
В ночь на понедельник произойдет смена воздушных масс, после чего у нас станет заметно прохладней. Смена тепла на холод может сопровождаться кратковременными дождями, их вероятность возрастет уже в воскресенье во второй половине дня.
В субботу, 27 июля, в Эстонии будет солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений.
Температура воздуха составит 27-31, на побережье местами 23°С.