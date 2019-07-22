В пятницу в Эстонию придет настоящий зной

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, местами до 27 градусов тепла.

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 24-29, на побережье местами 20 градусов тепла.