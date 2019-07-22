Пн, 22.07.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Температура воды Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
  • Погода
  • В пятницу в Эстонию придет настоящий зной

В пятницу в Эстонию придет настоящий зной

Пярнуский пляж. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 29 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, местами до 27 градусов тепла.

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 24-29, на побережье местами 20 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 24-29 градусов тепла.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ