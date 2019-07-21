На Эстонию обрушатся ливни и грозы, а потом придет настоящая жара

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 12..17°С. Во вторник днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха днем 19..24, на востоке до 26°С.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12..17, местами до 10°С. В среду днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха днем 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.