Вс, 21.07.2019
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  • На Эстонию обрушатся ливни и грозы, а потом придет настоящая жара

На Эстонию обрушатся ливни и грозы, а потом придет настоящая жара

Пярнуский пляж. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

В начале следующей недели в Эстонии пройдут ливни с грозами, однако затем установится сухая и жаркая погода.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 12..17°С. Во вторник днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха днем 19..24, на востоке до 26°С.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12..17, местами до 10°С. В среду днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха днем 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.

В ночь на четверг в Эстонии ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 13..18°С. В четверг днем солнечная, сухая погода. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 24..28, на побережье местами 20°С.

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